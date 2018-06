Schianto frontale tra auto all'alba a Salgareda, due feriti

SALGAREDA E' di due feriti, entrambi fortunatamente non gravi, il bilancio di un incidente avvenuto alle 5.40 a Salgareda in località Alzeri, lungo via Roma. A scontrarsi frontalmente due auto, una Citroen C2 e una Renault Clio: entrambi i mezzi, dopo l'impatto, sono finiti nel fossato che costeggia la strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Motta di Livenza e le ambulanze del Suem 118 di Oderzo e Sandonà di Piave. Ad essere trasportati in pronto soccorso una ragazza moldava di 34 anni e un 24enne marocchino. Entrambi non sono in pericolo di vita e hanno riportato lesioni fortunatamente non gravi.