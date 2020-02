Schianto tra auto in serata: due persone finiscono all'ospedale

E' di due feriti di media entità il bilancio di un incidente stradale avvenuto, verso l'ora di cena di sabato, all'incrocio tra via Postioma e via Loreggia di Salvarosa in località San Floriano di Castelfranco Veneto. A scontrarsi frontalmente due utilitarie, una Fiat Multipla (poi rimasta capovolta in un campo a seguito dell'impatto) ed una Lancia Ypsilon. Feriti entrambi i guidatori, poi trasportati all'ospedale per tutti gli accertamenti di rito. Sul posto sono poi arrivati i vigili del fuoco per mettere in sicurezza tutta l'area. Ancora poco chiare, invece, le cause del sinistro.