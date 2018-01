Scontro tra auto in Postumia: due automobilisti feriti

SAN BIAGIO DI CALLALTA Attimi di grande apprensione nella prima mattinata di sabato 20 gennaio quando due automobili si sono scontrate tra loro lungo la Postumia all'altezza del comune di San Biagio di Callalta.

L'incidente, avvenuto intorno alle 8.45, ha visto coinvolte due persone rimaste lievemente ferite nell'impatto avvenuto per ragioni ancora in corso di accertamento. In un primo momento l'apprensione più grande è stata dovuta dal fatto che una signora sembrava essere rimasta incastrata all'interno del veicolo incidentato per un problema alle portiere che non si aprivano. Immediata la chiamata ai soccorsi per aiutarla ma, prima dell'arrivo dei vigili del fuoco sul posto, la donna era già stata liberata dai presenti. I due feriti sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello per i controlli del caso. Le loro condizioni di salute, al momento, non desterebbero particolari preoccupazioni. Per entrambi solo qualche lieve contusione e tanta paura per quanto accaduto. Sul luogo dell'incidente, oltre al personale del Suem e ai vigili del fuoco che hanno messo l'area in sicurezza, sono intervenuti anche gli uomini delle forze dell'ordine per i rilievi sulla dinamica dell'accaduto. Il poco traffico mattutino del weekend ha fatto in modo che i disagi alla viabilità lungo la Postumia siano stati minimi.