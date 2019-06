Tremendo schianto contro un platano, 34enne miracolato

Tragedia sfiorata nella prima mattinata di oggi, mercoledì, poco dopo le 6.30, a Fagarè di San Biagio di Callalta, lungo la Postumia est, nei pressi dell'incrocio con via D'Annunzio. Un automobilista, C.F., 34enne di Carbonera, ha perso il controllo della sua Fiat Punto ( da Ponte di Piave procedeva in direzione di Treviso ) e si è schiantato contro un platano, salvandosi miracolosamente. Per soccorrere l'uomo, ferito ma non in pericolo di vita, sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso e gli infermieri del Suem 118: è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Per svolgere i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Biagio di Callalta. Il 34enne ha riportato, stando agli ultimi aggiornamenti, un forte trauma toracico e altre lesioni molto gravi.