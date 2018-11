Furgone finisce fuori strada e si capovolge, un ferito

Incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, quello avvenuto alle 12.15 circa, a San Biagio di Callalta lungo via Casaria, nei pressi della trattoria "Da Procida". Un furgone è finito fuori strada, finendo contro un albero e capovolgendosi. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del Suem 118 e i vigili del fuoco di Treviso, con un'autogru per liberare la sede stradale. L'uomo alla guida del mezzo è stato trasportato al pronto soccorso per essere sottoposto alle cure del caso: le sue condizioni non sono fortunatamente gravi.