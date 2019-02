Scontro frontale tra auto a Nerbon, ferite due donne

E' di due donne ferite in modo fortunatamente non grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella mattinata di lunedì a Nerbon di San Biagio di Callalta, in via Gorizia. A scontrarsi frontalmente due autovetture, una Volkswagen Golf e una Lancia Y che è uscita di strada, finendo nel fossato prospicente alla strada. A bordo viaggiavano le due donne ferite. Sul posto, oltre a due ambulanze del Suem 118 e ai vigili del fuoco, è intervenuta la polizia locale di San Biagio di Callalta che ha eseguito i rilievi di legge.