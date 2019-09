Auto finisce fuori strada sulla Postumia, due feriti

E' di due feriti lievi, tra cui una 32enne di Paese, C.L., il bilancio dell'incidente stradale avvenuto alle 9.30 di stamattina, domenica, a San Biagio di Callalta, lungo via Postumia centro. Una Renault Clio, per cause ancora in corso di accertamento, è finita fuori strada, terminando la sua corsa contro una recinzione, appoggiata su un fianco. Sul posto sono intervenute le ambulanze del Suem 118 di Treviso, i vigili del fuoco che hann liberato i feriti dalle lamiere e la polizia stradale che dovrà accertare la dinamica di quanto avvenuto. A provocare lo schianto forse un improvviso malore dell'automobilista o una distrazione. Il traffico ha subito ripercussioni con rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia.