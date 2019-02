Scontro tra auto: due feriti, un automobilista grave in ospedale

E' di due feriti, di cui uno grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto alle 7.10 di stamattina, venerdì, a Rovarè di San Biagio di Callalta in via Callalta vecchia. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, due auto, tra cui un mezzo che è finito fuori strada, finendo la sua corsa in un fossato. Lievi lesioni per un 54enne della zona, V.A., trasportato dal Suem 118 al pronto soccorso del Ca' Foncello di Treviso . Più gravi le condizioni dell'altro automobilista, V.S., 36enne di Treviso. Intervenuti anche i vigili del fuoco di Treviso e la polizia stradale.