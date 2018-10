Scontro frontale tra auto sulla Postumia, quattro feriti

E' di quattro feriti, nessuno fortunatamente in pericolo di vita, il bilancio di un incidente stradale avvenuto alle 1.40 della scorsa notte lungo via Postumia Ovest a Olmi di San Biagio di Callalta, nei pressi cel centro commerciale "Tiziano". A scontrarsi frontalmente, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, un'Audi e una Lancia Y, con il primo mezzo che è finito fuori strada, nel fossato. A restare feriti: N.M., 48 anni, B.R., ragazza 18enne di Camalò, L.B., trevigiano di 23 anni, Z.H. ragazza straniera di 18 anni, residente a Milano. Sul posto sono intervenute le ambulanza del Suem 118 che hanno trasportato i coinvolti e i vigili del fuoco (giunta anche l'autogru) che hanno estratto dall'Audi gli occupanti, incastrati tra le lamiere. L'intervento dei mezzi di soccorso è proseguito fino alle 3 del mattino. Lievi i disagi alla viabilità