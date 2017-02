Roncade, ragazzina 13enne investita da un'auto: portata al Ca' Foncello

RONCADE Una ragazzina di 13 anni è ricoverata presso l'ospedale Ca' Foncello di Treviso in seguito ad un incidente stradale di cui è stata vittima in mattinata a San Cipriano di Roncade, in via Marconi. La giovane studentessa, secondo una prima ricostruzione, è stata travolta da un'auto in transito. Sul posto è intervenuto personale del Suem 118 e la polizia locale. Le condizioni della 13enne non sono fortunatamente gravi.