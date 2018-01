Incidente stradale a San Fior: auto si ribalta, una persona rimane incastrata tra le lamiere

SAN FIOR Attimi di paura e viabilità in tilt nella mattinata di venerdì 5 gennaio in via Nazionale a San Fior, a poca distanza dall'Hotel Palladio. Una persona è rimasta lievemente ferita in un pericoloso incidente stradale che ha coinvolto due vetture e ha mandato nel caos il traffico mattutino.

Per ragioni ancora in corso di accertamento le due automobili si sono scontrate tra loro poco dopo le dieci di mattina e una delle due, una Seat Ibiza di colore bianco, si è ribaltata su un fianco lasciando il conducente intrappolato tra le lamiere del mezzo. Immediata la chiamata ai soccorsi giunti sul posto con un'ambulanza e una squadra di vigili del fuoco. che hanno provveduto a estrarre con grande cautela l'automobilista rimasto incastrato. L'uomo sarebbe A.A. un sessantaseienne residente nella Marca che ha riportato ferite e contusioni lievi nell'impatto. Dopo essere stato trasportato al Ca' Foncello di Treviso per una serie di accertamenti, le sue condizioni di salute, al momento, non desterebbero particolari preoccupazioni. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini delle forze dell'ordine per gli accertamenti del caso e soprattutto per riportare alla normalità la viabilità su via Nazionale, rimasta bloccata per gran parte della tarda mattinata di venerdì.