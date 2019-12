Schianto tra un furgone e due auto all'alba: 5 persone rimangono incastrate tra le lamiere

E' di 5 persone portate in ospedale per accertamenti il bilancio di un incidente stradale avvenuto sabato all'alba, verso le 6.20, lungo via Europa a San Fior. A scontrarsi due auto ed un furgone, per motivi ancora da chiarire. Sul posto sono quindi immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di Vittorio Veneto, in quanto i colleghi di Conegliano erano già impegnati nello spegnimento di un incendio in un'abitazione della zona. Le operazioni di soccorso si sono prorogate a lungo visto che gli occupanti dei mezzi erano rimasti incastrati tra le lamiere dei mezzi, ma poi tutti quanti sono stati affidati alle cure del Suem 118 mentre le forze dell'ordine hanno proseguito con i rilievi di rito.

