Schianto tra un camion e un furgone: tre morti, un trevigiano tra le vittime

TREVISO E' di tre morti il bilancio di un terribile incidente stradale avvenuto poco dopo le 12 nel pordenonese a San Giorgio della Richinvelda, lungo la strada che collega Cimpello e Sequals, in prossimità dell'uscita di Rauscedo. A scontrarsi frontalmente un camion, con al volante un trasportatore trevigiano, e un furgone della Jet pubblicità con a bordo un uomo ed una donna, entrambi stranieri. Per i coinvolti nell'incidente non c'è stato nulla da fare: i medici del Suem 118 non hanno potuto far altro che constatarne la morte. Sul posto i carabinieri di Spilinbergo che indagano ora sulla vicenda e i vigili del fuoco di Pordenone e Udine.