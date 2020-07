Travolta sulle strisce pedonali, anziana ricoverata in rianimazione

Grave incidente nella mattinata di oggi, venerdì 10 luglio, a San Polo di Piave in viale della Repubblica. Una signora di circa 70 anni, residente a Cimadolmo, è stata travolta da un furgoncino, guidato da un giovane, che probabilmente stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.L'incidente è avvenuto alle 9.30 circa nei pressi della rotatoria poco distante dalla chiesa. La signora dapprima trasportata ad Oderzo e poi stata trasferita a Treviso, nel reparto di rianimazione. Sul posto, oltre al Suem 118, è intervenuta la polizia locale del Comando Sinistra Piave per i rilievi e per ricostruire la dinamica del sinistro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.