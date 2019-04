Auto fuori strada a Zero Branco in via Kennedy: ferite nonna e nipote

Doppio incidente nella Marca nella tarda mattinate e nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 26 aprile. Il primo schianto alle 11.30 circa a Zero Branco in via Kennedy. Un'utilitaria, con a bordo nonna e nipotina, di 71 e 7 anni, è finita fuori strada, capovolgendosi in un fossato. A causare lo schianto forse un malore dell'anziana. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso che hanno estratto le ferite dall'abitacolo, affidandole alle cure del Suem 118. Le condizioni di entrambe non sono gravi.

Solo lesioni lievi anche per l'automobilista, un 81enne del luogo, M.B., protagonista di un incidente avvenuto alle 14 a San Polo di Piave in via Capitello. Il veicolo su cui viaggiava è finito contro la recinzione del ristorante "Gambrinus". Sul posto intervenuti i pompieri di Conegliano e un'ambulanza del Suem 118 che ha trasportato il guidatore in pronto soccorso all'ospedale di Oderzo. Per i rilievi di legge sono giunti i carabinieri di San Polo.