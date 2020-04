Travolto mentre va a lavorare in bicicletta, operaio gravissimo

E' ricoverato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, in gravi condizioni, H.M., un operaio 43enne di San Vendemiano: l'uomo è stato sfortunato protagonista, nella prima mattinata di oggi, venerdì, di un incidente stradale. Erano da poco trascorse le 7 quando l'operaio, in sella alla sua bicicletta, si stava dirigendo verso l'azienda in cui lavora. Percorrendo via Ferrovia, da bivio Gai alla zona industriale, il 43enne è stato urtato da un autocarro, condotto da M.B., 58enne di Bovolone (Verona), è è finito a terra, sbattendo violentemente il capo. L'autotrasportatore al volante dell'autocarro (viaggiava vuoto) era diretto verso la "Inox Piave" per caricare della merce: resosi conto di quanto era accaduto si è subito fermato e ha lanciato l'allarme al 118, tentando di prestare le prime cure al malcapitato. Sul posto è giunta ambulanza e automedica del Suem 118 che hanno trasportato l'operaio al pronto soccorso dell'ospedale di Conegliano; i medici, vista la gravità della situazione, hanno deciso per il trasferimento del 43enne al Ca' Foncello. Sull'incidente indagano gli agenti della polizia stradale di Vittorio Veneto che hanno svolto sul posto i rilievi del caso.

