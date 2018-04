Sbanda e si schianta contro un muro, grave una 64enne

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI Grave incidente poco dopo le 16 di oggi, lunedì, a San Zenone degli Ezzelini, lungo via Mezzo Ciel. A restarne coinvolta una 64enne di Crespano del Grappa, ora ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. La donna, al volante della sua Fiat Panda, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, in un tratto rettilineo, schiantandosi contro la parete di un'abitazione. Sul posto intervenuta un'ambulanza e l'elicottero del Suem 118.