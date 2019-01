Auto finisce fuori strada in un canale: ferite due persone

Tanta paura ma fortunatamente nulla di grave per due persone a bordo di una berlina di colore nero che domenica, verso le ore 11 in via Sant'Angelo a Treviso, è finita in fossato a bordo strada dopo aver abbattuto anche un palo. Ancora ignote le cause della fuoriuscita autonoma dell'autovettura, ma sul posto sono dovuti intervenire sia i vigili del fuoco che e il Suem 118 che ha subito prestato le prime cure alle due vittime dello sfortunato incidente. Sul luogo dello schianto sono infine giunte sia la polizia stradale che la locale per tutti i rilievi di rito.