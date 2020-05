Auto contro un platano, ferito trasportato al Ca' Foncello

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, mercoledì, a Santa Lucia di Piave, lungo via Martiri della Libertà. Un automobilista, C.R., 55enne di Susegana, al volante di una Fiat Punto, ha perso il controllo della sua auto: il mezzo, in prossimità di una curva, è finito fuori strada e si è schiantato contro un platano che delimita la carreggiata. Per soccorrere l'uomo, forse colto da un mancamento, è intervenuta un'ambulanza, l'automedica e l'elicottero del Suem 118, inviato dalla centrale di Treviso. L'automobilista, rimasto cosciente, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso del Ca' Foncello dove è stato sottoposto alle cure del caso: attualmente si trova ricoverato presso il nosocomio trevigiano, fortunatamente non in pericolo di vita. In via Martiri della Libertà, a lungo chiusa al traffico, sono giunti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Conegliano e la polizia locale del comando di Conegliano. Gli agenti, coordinati dal comandante Claudio Mallamace, hanno svolto gli accertamenti del caso sulla dinamica del sinistro. A causare l'incidente, si ipotizza, sarebbe stato un malore da parte del conducente del veicolo, l'asfalto viscido o un guasto meccanico al veicolo.

