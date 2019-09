Schianto all'alba tra auto e furgone, ferite due donne

E' di due donne ferite il bilancio di un incidente stradale avvenuto alle 5 di stamane, mercoledì, in località Bocca di Strada, nel Comune di Santa Lucia di Piave. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento un furgone alimentato a gasolio e un'auto alimentata a benzina. A restare ferite C.L., 30enne di Santa Lucia, e N.T., senegalese di 41 anni. Nell'impatto i due mezzi si sono incendiati: i presenti sono riusciti a spegnere le fiamme prima dell'arrivo dei vigili del fuoco di Conegliano. Sul posto intervenuti anche carabinieri e gli infermieri del Suem 118.