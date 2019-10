Moto finisce fuori strada e si incendia, il centauro sparisce nel nulla

Ha i contorni del mistero un incidente stradale che è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, giovedì, a Santa Lucia di Piave, lungo via Risorgimento nei pressi dell'azienda "Barazza". Una moto è uscita di strada e si è incendiata. Sentendo il boato i dipendenti della ditta sono accorsi, lanciando l'allarme. Del centauro che si trovava in sella al mezzo però non si sono trovate tracce. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Conegliano che hanno spento le fiamme e gli infermieri del Suem 118 che sono però subito rientrati. Inizialmente era scattato un allarme in codice rosso ma evidentemente il motociclista, per qualche misterioso motivo, si è allontanato senza segnalare a nessuno l'accaduto.