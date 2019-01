Scontro tra due auto, donna di 75 anni ricoverata

Una donna di 75 anni è rinasta ferita in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, martedì, attorno alle 13, all'incrocio tra via Martiri della libertà con via Sarano. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, due auto. L'anziana è stata soccorsa dai vigili del fuoco di Conegliano e da un'ambulanza del Suem 118 che l'ha trasportata in pronto soccorso per accertamenti. Le sue condizioni non sono preoccupanti.