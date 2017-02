Schianto a Carità: auto sbanda e si capovolge, feriti marito e moglie

VILLORBA Incidente stradale in serata a Carità di Villorba in via XXV aprile. Un'auto, per cause ancora in fase di accertamento, si è rovesciata restando sulla carreggiata. I due feriti a bordo, marito e moglie, entrambi di 52 anni, sono stati soccorsi dal Suem 118 e trasportati al Ca' Foncello di Treviso. Solo lievi lesioni per loro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso che hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo.