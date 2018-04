Scooter contro auto sulla Pontebbana: un ferito e traffico a rilento

SAN VENDEMIANO E' stato ricoverato al pronto soccorso di Conegliano lo scooterista che, nella mattinata di giovedì 26 aprile, è finito contro un'automobile all'altezza dell'incrocio tra la statale Alemagna e la Pontebbana.

Come riportato dal sito "Qdpnews", lo schianto tra i due mezzi sarebbe avvenuto pochi minuti prima delle 11.30 a causa di una precedenza non rispettata. Oltre allo scooter, il secondo mezzo coinvolto nell'incidente è una Citroen di colore grigio metallizzato, proveniente da Conegliano, centrata proprio mentre stava per imboccare la statale in direzione di Vittorio Veneto. Accortosi troppo tardi della svolta improvvisa della vettura, lo scooterista non ha fatto in tempo a frenare ed è caduto rovinosamente sull'asfalto provocandosi traumi e ferite di media gravità. Immediata la chiamata ai soccorsi, arrivati sul posto con un'ambulanza proveniente dall'ospedale di Conegliano. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri per chiarire la dinamica esatta del sinistro e regolare la viabilità andata in tilt per alcuni minuti dopo l'incidente. La situazione è tornata alla normalità solo nel primo pomeriggio.