Perde il controllo dello scooter e si schianta sull'asfalto: grave un 26enne

Molteplici fratture agli arti e al bacino. E' questo il bilancio delle gravi lesioni riportate da C.M., 26enne di Salgareda rimasto vittima di un brutto incidente stradale verso le ore 18.30 di giovedì. Come riporta "Il Gazzettino", il ragazzo si trovava in sella al suo scooter lungo la provinciale tra Ormelle e l'ospedale di Oderzo in direzione Oderzo, nei pressi dello svincolo per Colfrancui, quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo schiantandosi rovinosamente sull'asfalto. L'impatto col suolo è stato importante, tanto che fin da subito le sue condizioni sono apparse gravi ai passanti che lo hanno subito soccorso in attesa dell'ambulanza. Una volta sul posto il Suem 118, il ragazzo è stato prima stabilizzato e poi trasportato al vicino ospedale per tutte le cure del caso e dove si trova ora ancora ricoverato in prognosi riservata. In ogni caso, sul sinistro indagano ora i carabinieri.

