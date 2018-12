Carambola tra auto, due feriti trasportati in pronto soccorso

E' di due feriti, entrambi fortunatamente lievi, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì, poco dopo le 14 lungo viale Italia a Segusino. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, due auto. A restare feriti i due conducenti dei mezzi: C.D., una 30enne, e R.B., uomo 48enne, entrambi di Segusino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Montebelluna, le ambulanze del Suem 118 e la polizia stradale di Treviso . I feriti sono stati trasportati in pronto soccorso al San Valentino di Montebelluna.