Scontro frontale tra auto in Cadore: ferite quattro persone

E' di quattro feriti, fortunatamente non gravi, il bilancio di un incidente avvenuto sabato verso le 14.30 in località Santa Fosca a Selva di Cadore (BL). A scontrarsi frontalmente una Fiat 500 e una Citroen C3. Secondo i primi rilievi dei carabinieri di Arabba, pare che a causare lo schianto sia stata una 72enne trevigiana, M.P., che avrebbe improvvisamente invaso la corsia di marcia opposta per poi impattare con il veicolo guidato da G.B., 72enne veneziano. Immediato comunque l'intervento sul posto dell'ambulanza del 118, che ha prestato le cure sia ai due conducenti che ai passeggeri delle due auto, e dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona.