Terribile schianto frontale a Semonzo del Grappa: due feriti trasportati in ospedale

BORSO DEL GRAPPA Due feriti trasportati all'ospedale di Castelfranco Veneto: Questo il bilancio di un terribile incidente avvenuto nella tarda mattinata di sabato lungo via Molinetto, a Semonzo del Grappa, nei pressi del benzinaio TotalErg. Ancora poco chiare le dinamiche di quanto successo, anche se lo schianto potrebbe essere avvenuto nel momento in cui una delle tue utilitarie coinvolte era in procinto di rimettersi in carreggiata. L'impatto è stato in ogni caso molto violento, tanto che entrambe le auto hanno subito ingenti danni nella loro parte frontale. Per quanto riguarda invece le due persone alla guida, queste sono stati immediatamente soccorse dal Suem 118 e dai vigili del fuoco di Castelfranco che hanno anche messo in sicurezza l'area mentre le forze dell'ordine svolgevano le misurazioni di rito.