Schianto contro un albero, ferita commessa di 21 anni

Una ragazza di 21 anni, G.E.L., di Breda di Piave, si trova ricoverata all'ospedale Ca' Foncello di Treviso in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nella serata di giovedì, poco dopo le 20. L'episodio è avvenuto a Falzè di Sernaglia della Battaglia in via Pieve di Soligo. La giovane, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua auto (una Ford Fiesta) che si è schiantata contro un albero a bordo strada, finendo la sua corsa, capovolta, nel cortile di un'abitazione privata. In soccorso della ragazza, commessa del supermercato Bennet che stava facendo ritorno a casa, sono intervenuti gli infermieri del Suem 118 e i vigili del fuoco. Per i rilievi di legge intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Col San Martino. Le condizioni della ragazza, apparse inizialmente gravi, non sono fortunatamente allarmanti.