Camion finisce fuori strada, due feriti soccorsi dal Suem 118

E' di due feriti, fortunatamente entrambi in condizioni non gravi, il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 12 in via Farra a Sernaglia della Battaglia. Un camion, probabilmente a causa di un guasto meccanico, è uscito di strada, finendo in un fossato prospicente la carreggiata. In soccorso delle persone a bordo, un 60enne di Strà (Venezia), R.E., e una donna, B.F., classe 1937, sono intervenute ambulanze e automedica del Suem 118, una squadra dei vigili del fuoco di Montebelluna e la polizia locale che ha svolto sul posto i rilievi di legge del caso. Il traffico lungo via Farra ha subito inevitabili rallentamenti per le operazioni di soccorso, i rilievi di legge e il recupero del camion cabinato che stava trasportando dei mobili che erano stati caricati poco prima in un mobilificio della zona dall'autotrasportatore. I feriti, con lievi lesioni, sono stati accompagnati presso il pronto soccorso dell'ospedale di Conegliano per essere medicati.

