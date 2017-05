Scontro tra due camion a Sernaglia: un morto e due feriti

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA Un morto e due feriti nell'incidente stradale di questa mattina, verso le sette, lungo la strada provinciale 34 in via Sernaglia. Uno scontro frontale tra due piccoli furgoni: un camion frigo, proveniente da Pieve di Soligo diretto verso Sernaglia, e un mezzo per il trasporto di materiale edile proveniente invece da Vidor. Sul posto i vigili del fuoco di Conegliano e Montebelluna che hanno prontamente estratto i passeggeri feriti dai mezzi.

A perdere la vita è Ferrante Battistin di Vidor, classe 1964, autista del furgone edile. L'altro passeggero, G.T., ferito in maniera grave, è stato trasportato all'ospedale di Conegliano. Il conducente del camion frigo, L.L., è stato invece trasportato in elisoccorso all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, in gravi condizioni. Per i rilievi di legge è intervenuta la polizia stradale di Vittorio Veneto. "E' una strada dove purtroppo si corre molto - ha dichiarato il sindaco di Sernaglia Sonia Fregolent - c'è infatti la doppia linea continua: siamo ancora in attesa di capire le cause".