Scontro frontale tra due suv, grave una donna di 44 anni

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA Una donna di 44 anni, di origini albanesi, si trova ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale di Conegliano in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto martedì sera a Sernaglia della Battaglia lungo la provinciale 34, la strada che collega Vidor a Pieve di Soligo. La 44enne, al volante di un Nissan Qashqai, si è scontrata frontalmente con un Bmw X3 con alla guida un uomo che è rimasto illeso; l'impatto è avvenuto in un tratto di curva caratterizzato da scarsa visibilità. Sul posto, oltre ai medici del Suem118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno effettuato sul posto i rilievi di legge.