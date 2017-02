Sgombraneve si cappotta in servizio: devono intervenire i vigili del fuoco

BELLUNO Strano, ma vero, a volte anche i mezzi sgombraneve posso aver bisogno di aiuto, soprattutto se a causa delle forti nevicate e del ghiaccio presente sulla sede stradale finiscono rovesciati su un fianco lungo la carreggiata. Tutto questo è successo nell notte di domenica nei pressi del passo di Valles a Falcade (BL), lungo la strada provinciale 346 del passo San Pellegrino, tanto che sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento Agordo per recuperare il mezzo incidentato. L'intervento è durato circa quattro ore, periodo nel quale la circolazione stradale è stata interrotta completamente in entrambe le direzioni di marcia, con quindi non pochi disagi per gli automobilisti.