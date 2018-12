Scontro tra un bus e un'auto fuori dalla Tangenziale: quattro i feriti portati in ospedale

E' di ben quattro feriti gravi il bilancio di un terribile incidente avvenuto sabato sera, verso le ore 22.30, nei pressi dello svincolo della Tangenziale di Treviso e via Calzavara di Silea, in direttrice Treviso-Mare nei pressi della concessionaria Ford vicino al The Space Cinema. Per motivi ancora da chiarire (anche se, secondo alcune testimonianze, potrebbe trattarsi di un tamponamento violento), un bus dell'azienda Brusutti ed una autovettura trainante una piccola imbarcazione hanno improvvisamente colliso in maniera importante tra loro. Ad avere la peggio nello schianto è stato un 30enne di Paese, S.M. che viaggiava come passeggero posteriore nell'auto, immediatamente ricoverato in urgenza all'ospedale Ca' Foncello. Al pronto soccorso del nosocomio trevigiano sono però poi arrivati anche altre tre persone ferite in maniera grave, tra cui l'autista del bus. Lo svincolo della Tangenziale è stato chiuso fino a circa l'una di notte e perciò la viabilità è stata modificata per lungo tempo in tutta la zona.