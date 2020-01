Scontro tra due auto e un furgone, Callalta paralizzata in mattinata

Una mattinata terribile per gli automobilisti che si sono trovati a percorrere la Callalta, a Lanzago di Silea. A causa di un incidente, dalle conseguenze non gravi, il traffico è stato letteralmente paralizzato per un paio d'ore. La coda, lunghissima, e su entrambe le direzioni di marcia arrivava fino alla frazione di Olmi e alla vicina tangenziale di Treviso. L'incidente è avvenuto lungo via Callalta all'altezza di via Avogadri: ad entrare in contatto due auto ed un furgone . Nessuno degli automobilisti ha riportato lesioni serie. Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Silea che avranno il compito di accertare la dinamica. La situazione è tornata alla normalità solo a metà mattina, terminati i rilievi, rimossi i mezzi e ripulito dai detriti il sedime stradale.