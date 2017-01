Incidente all'alba sulla Treviso mare: una persona trasportata al pronto soccorso

SILEA Terribile incidente sulla Treviso mare poche ore dopo l'inizio del nuovo anno. A finire fuori strada una vettura che è finita a folle velocità contro la muretta che divide le due corsie di marcia.

Ancora da chiarire l'esatta dinamica del sinistro. Quel che si sa per certo è che una persona a bordo della vettura è rimasta incastrata tra le lamiere per diversi minuti. Per liberarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che, insieme al personale del Suem 118 hanno prestato le prime cure alla persona ferita, attualmente ricoverata presso il pronto soccorso di Treviso. Fortunatamente nessun'altra vettura è rimasta coinvolta nel sinistro e la circolazione non ha subito troppi disagi visto la scarsa quantità di veicoli presenti in strada la mattina di Capodanno.