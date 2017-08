Maxi tamponamento lungo la Silea-Mare: corriera si schianta contro le auto, sette feriti

SILEA Serata disastrosa mercoledì sera poco dopo le 19 lungo la Treviso-Mare a Silea, nei pressi dello svincolo del cavalcavia che porta a Roncade all'uscita autostradale di Treviso Sud. A causa infatti di un maxi tamponamento, tra quattro auto ed una corriera ATVO, la circolazione in zona è stata bloccata a lungo, venendo devianta lungo arterie secondarie. A causare l'incidente sarebbe stato il pullman che, a causa di motivi ancora al vaglio delle forze dell'ordine, si è schiantato a velocità moderata contro una Fiat 500 che la precedeva, scatenando però così dei tamponamenti a catena. E' stato così che ben sette persone sono rimaste ferite, seppur in maniera non grave, dovendo poi ricorrere alle cure del Suem 118 intervenuto prontamente sul posto insieme ai vigili del fuoco di Treviso per mettere in sicurezza tutta l'area circostante il sinistro, oltre ovviamente alla polizia per tutti i rilievi di rito.

