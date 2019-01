Scontro tra auto all'incrocio: tre persone finiscono in ospedale

Traffico in tilt nella tarda mattinata di martedì 8 gennaio lungo via Sant'Elena a Silea. Due macchine, una Fiat 500 e una Fiat Punto, entrambe di colore bianco si sono scontrate all'altezza di un incrocio.

Molto violento l'impatto nel quale sono rimaste ferite, in modo lieve, ben tre persone. Una di queste, in un primo momento, era rimasta incastrata tra le lamiere della sua auto. Provvidenziale, sul posto, l'intervento dei vigili del fuoco di Treviso e del Suem 118. I feriti sono stati portati all'ospedale Ca' Foncello mentre i pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area dell'incidente. Sul luogo sono intervenute anche le forze di polizia che hanno svolto i rilievi del caso per fare chiarezza sulla dinamica dell'accaduto causato, molto probabilmente, da una precedenza non rispettata. La situazione lungo via Sant'Elena è tornata alla normalità solo dopo alcune ore.

