Schianto tra auto a Silea: due persone finiscono al pronto soccorso

SILEA Erano da poco passate le 10 di mattina quando, per colpa di una precedenza non rispettata, due auto si sono scontrate tra loro sulla Postumia, all'altezza dell'incrocio che porta in centro a Lanzago.

Violentissimo lo schianto che ha interessato la parte anteriore dei due veicoli coinvolti. Alla fine le due persone all'interno dell'auto sono state trasportate al pronto soccorso di Treviso con una serie di lievi ferite ed escoriazioni. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e a rimuovere un palo della luce divelto da una delle due vetture. Il traffico, durante le operazioni dei soccorritori, ha subito qualche rallentamento ma nel giro di poche ore la situazione è potuta tornare alla normalità. Sul posto anche gli uomini delle forze dell'ordine.