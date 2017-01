Scontro auto-pullman: un ferito e traffico nel caos lungo Tangenziale e Treviso-Mare

SILEA Traffico completamente nel caos giovedì mattina lungo le arterie principali nei pressi di Treviso Sud. A causa infatti di uno scontro tra un'auto ed un pulmann di linea, avvenuto lungo la Tangenziale in direzione Olmi e poco prima dello svincolo per la Treviso-Mare, tutta la zona circostante è rimasta bloccata per diverso tempo per permettere i soccorsi.

L'incidente, avvenuto intorno alle 7.10, ha causato il ferimento lieve di un uomo di 51 anni, G.D., soccorso immediatamente dal Suem 118 con l'ausilio dell'intervento dei vigili del fuoco che lo hanno aiutato ad uscire dalle lamiere del suo mezzo. Ancora poco chiare però le dinamiche di quanto successo, saranno quindi i rilievi svolti dalla polizia locale a determinare le reali cause dell'accaduto, anche se già si può dare per certo che sia stata la corriera a tamponare l'auto del 51enne.