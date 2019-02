Schianto sulla Treviso-mare: auto fuori strada, ferito infermiere 60enne

Incidente fortunatamente senza gravi conseguenze quello avvenuto nella mattinata di oggi (erano da poco passate le 9), giovedì, a Silea lungo la Treviso-mare. Un uomo di 60 anni, S.A., al volante di una Citroen C3 grigia, ha perso il controllo della sua auto che è finita fuori strada, capovolta, nel fossato prospicente la strada. L'uomo, di Silea, è rimasto incastrato tra le lamiere del mezzo e per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Treviso che hanno affidato poi il 60enne alle cure degli infermieri del Suem 118.

S.A., è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso per essere sottoposto alle cure del caso. Non chiare le cause dell'incidente, dovute forse ad un improvviso colpo di sonno: l'uomo, infermiere della casa di cura Giovanni XXIII di Monastier, stava rincasando dopo aver concluso il turno di lavoro. A svolgere i rilievi di legge sul posto sono stati gli agenti della polizia locale di Silea.