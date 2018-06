Sorpassa l'autopompa dei vigili del fuoco, centauro ferito

PIEVE DI SOLIGO Stavano rientrando da un incidente avvenuto poco prima a Sernaglia quando però sono rimasti per così dire coinvolti in un altro incidente. Siamo parlando dei vigili del fuoco di Treviso che di ritorno da un intervento con la loro autopompa serbatoio sono stati sorpassati da una moto in via Refrontolo 57 lungo la provinciale 86, a Pieve di Soligo. Qualcosa però è andato storto e il centauro in fase di sorpasso è stato travolto da un'auto in fase di svolta. Soltanto qualche ferita lieve per lui trasportato all'ospedale.