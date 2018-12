Investito da un'auto in transito, ferito 14enne in bici

Incidente poco dopo le 17 di oggi, mercoledì, a Lovadina di Spresiano, nei pressi di una rivendita edile in via Vecellio. Un giovanissimo ciclista di 14 anni è stato travolto da un'auto in transito. Il ragazzo, soccorso dagli infermieri del Suem 118, è stato trasportato in pronto soccorso all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Le sue condizioni, inizialmente sembrate molto gravi, sarebbero in miglioramento. A rilevare l'incidente gli agenti della polizia stradale di Castelfranco Veneto.