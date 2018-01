Spettacolare carambola tra tre auto sulla Pontebbana, tre feriti

SPRESIANO E' di tre feriti, fortunatamente nessuno dei quali è in pericolo di vita, il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto nella tarda serata di lunedì a Spresiano, lungo via Nazionale. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, tre veicoli, andati semidistrutti. I conducenti sono: C.S., 41enne ecuadoriano residente a Lovadina, C.F., 24enne di Spresiano e D.R., 45enne di Gorizia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso e le ambulanze del Suem 118 che hanno provveduto a soccorrere le persone coinvolte in uno schianto che ha destato forte apprensione tra gli automobilisti di passaggio. La strada statale Pontebbana è rimasta chiusa al traffico, in quel tratto, per alcune ore anche per consentire i rilievi di legge e la rimozione dei mezzi incidentati, andati semidistrutti.