Camion contro auto a Spresiano, traffico in tilt la Pontebbana

SPRESIANO E' provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 13 “Pontebbana”, in corrispondenza del km 34,200, nel territorio comunale di Spresiano, in provincia di Treviso, a causa di un incidente. Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti un mezzo pesante ed una autovettura. Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia Locale di Spresiano e le squadre Anas, al momento impegnate nella gestione della viabilità per gli utenti. Il traffico è temporaneamente deviato sulla rete viaria locale.

AGGIORNAMENTO Dopo alcune ore il traffico è stato sbloccato. La carreggiata è stata riaperta al transito riportando la situazione alla normalità