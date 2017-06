Terribile frontale sulla Feltrina: un morto, i feriti portati al Ca' Foncello

TREVISO E' un bilancio davvero pesantissimo quello riguardante un terribile incidente stradale avvenuto domenica 4 giugno sulla statale Feltrina. Quattro persone sono rimaste ferite, mentre un'altra ha perso la vita in un frontale avvenuto in località Quero Vas in provincia di Belluno.

Come riportato da "Il Corriere delle Alpi" ad avere la peggio è stata una donna, classe 1956, nata in provincia di Venezia che è deceduta sul posto in seguito alle ferite riportate. Insieme a lei altre quattro persone sono rimaste ferite in modo grave e tra loro sembra esserci anche una bambina. I feriti sono stati trasportati d'urgenza agli ospedali di Feltre e Montebelluna. E' stato invece necessario il trasporto in elisoccorso all'ospedale Ca' Foncello di Treviso per il papà della bambina ferita. Anche lui ha riportato traumi serissimi nell'incidente e ora le sue condizioni restano molto gravi. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale e i vigili del fuoco di Feltre, oltre agli uomini delle forze dell'ordine che hanno provveduto a eseguire i rilievi del caso in modo da stabilire l'esatta dinamica di questo terribile incidente.