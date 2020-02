Station-wagon tampona un Suv in Strada Ovest: una persona finisce all'ospedale

E' di un ferito, fortunatamente non grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto domenica, verso le ore 15.30, in viale della Repubblica a Treviso, in direzione centro città poco prima del semaforo per Fontane di Villorba. Tre le auto coinvolte nel sinistro, ma ad avere la peggio nel tamponamento sono state una station-wagon ed un Suv. Sul posto, per la messa in sicurezza dell'area, sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, mentre un'ambulanza del Suem 118 ha prestato le prime cure all'unica persona rimasta ferita nello schianto.