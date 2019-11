Moto contro auto, studente si schianta sulla strada per la scuola

Tragedia sfiorata martedì mattina per uno studente all'Itis di Conegliano. Mancavano pochi minuti alle 8 quando A.T., studente di classe terza all'Itis di Conegliano ha avuto un incidente con la sua moto in centro a Conegliano.

Il ragazzo proveniente da Corbanese, all'altezza del Ponte della Madonna ha tentato un sorpasso ma, per cause ancora da chiarire, si è scontrato contro la portiera di un'auto e in seguito ha fatto un volo di circa 2 metri. Sul luogo è intervenuta l'ambulanza che ha trasportato lo studente all'ospedale dove è stato constatato che aveva solo ferite lievi. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente.