Auto contro camion, strada invasa dal mais: residenti al lavoro

Singolare incidente nel corso della mattinata di San Silvestro a Colfosco di Susegana lungo la strada provinciale 34, via XXVIII giugno, all'incrocio con via Barca e via passo Barca. A scontrarsi un'auto e un camion che ha perso buona parte del carico, del mais, che è finito sparso sull'asfalto. Sul posto non è stato necessario far intervenire le forze dell'ordine o personale medico: sia il camionista che l'automobilista sono rimasti entrambi illesi. A ripulire la carreggiata hanno contributo i residenti della zona che hanno permesso così al traffico di riprendere regolarmente.