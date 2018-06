Colfosco, schianto all'incrocio: automobilista ferita portata al Ca' Foncello

SUSEGANA E' di una ferita, fortunatamente non grave, C.M., una 66enne di origini francesi residente a Lentiai, il bilancio di un incidente avvenuto poco dopo le 12 a Susegana a Colfosco. A scontrarsi frontalmente, in prossimità di un incrocio, due auto. Sul posto intervenuta ambulanza ed elicottero del Suem 118 oltre ai vigili del fuoco di Conegliano. La 66enne è stata trasportata al Ca' Foncello di Treviso dove si trova ricoverata, fortunatamente non in pericolo di vita.